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"Укрпошта" предупреждает о задержках с доставкой почты в семи областях

16:11, 09 января 2019
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Из-за сложных погодных условий доставка почты в 7 областях может задерживаться / фото УНИАН

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" предупредил о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

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Об этом сообщается на сайте оператора.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию 9 января 2019 возможны задержки доставки почты в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской области", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "Укрпошта" делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Как сообщал УНИАН, с 1 января "Укрпошта" повысила тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

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Теги: #Укрпошта доставка