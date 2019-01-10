"Укрпошта" анонсировала задержки с доставкой почты уже в восьми областях

Задержки из-за сложных погодных условий возможны в Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" предупредил о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

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Об этом сообщается на сайте оператора.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 10 января 2019 года, возможны задержки доставки почты в Донецкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что "Укрпошта" делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года "Укрпошта" повысила тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.