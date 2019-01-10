Xiaomi за три дня подешевела на $6,5 миллиарда

Снижение котировок китайской компании происходит на фоне ухудшения ситуации на рынке смартфонов и ужесточения конкуренции с другими производителями.

Акции китайской технологической компании Xiaomi падают третий день подряд — только в четверг акции корпорации снизились на 4,8%, в общей сложности за три дня они упали более чем на 17%. Тем самым за три дня стоимость Xiaomi снизилась на $6,5 млрд.

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Котировки начали падать на внебиржевых торгах еще три дня назад — так инвесторы стали готовиться к официальному возобновлению торгов акциями Xiaomi на бирже, пишет «Коммерсант».

Ранее возможность официальной продажи акций на бирже была заблокирована в течение шести месяцев после IPO компании, которое прошло в июле. С момента IPO акции Xiaomi упали на 58%.

Снижение котировок китайской компании происходит на фоне ухудшения ситуации на рынке смартфонов и ужесточения конкуренции с другими производителями.

«Xiaomi, скорее всего, столкнется с замедлением роста поставок смартфонов в 2019 году из-за насыщения китайского рынка смартфонов и усиления конкуренции с Huawei и Samsung»,— отмечает аналитик компании Yuanta Securities Джеймс Вэй.