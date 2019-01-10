Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 с камерой на 48 мегапикселей (фото)

Фронтальная камера разрешением 13 Мп может применяться для разблокировки по лицу.

Компания Xiaomi сегодня представила новый флагманский смартфон доступной линейки Redmi с 48-мегапиксельной камерой.

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Новинка, которая знаменует начало новой главы в истории бренда (сам бренд получил новый логотип, автономность и свое руководство), называется Redmi Note 7.

Как пишет itc.ua, по факту, Xiaomi Redmi Note 7 – идеологический преемник модели Redmi Pro, представленной летом 2016 года.

Основной модуль представлен сенсором изображения Samsung GM1 формата 1/2 дюйма разрешением 48 Мп с размером светочувствительного элемента 0,8 мкм и объективом с диафрагмой F/1,8, в дополнительном модуле, отвечающем за анализ глубины сцены, применяется сенсор разрешением 5 Мп.

Фронтальная камера разрешением 13 Мп может применяться для разблокировки по лицу.

Сердцем Xiaomi Redmi Note 7 служит SoC Snapdragon 660. Оперативной памяти может быть 3, 4 либо 6 ГБ, а флэш-памяти — 32 либо 64 ГБ. Есть слот для карты памяти, совмещенный со вторым слотом для карты SIM.

Дисплей характеризуется диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей (соотношение сторон – 19.5:9). Толщина боковых рамок экрана составляет всего 1,95 мм, что равноценно показателю толщины рамок у iPhone X. Для дисплея заявлена максимальная контрастность 1500:1, яркость 450 кд/кв.м и охват 84% цветового пространства NTSC. Дисплей и тыльную панель защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Сканер отпечатков пальцев у Xiaomi Redmi Note 7 тоже есть и находится в привычном месте на задней панели. А вот модуля NFC, вопреки слухам, не оказалось.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, поддерживается быстрая 18-ваттная зарядка через порт USB-C, но в комплект производитель кладет обычное 10-ваттное ЗУ, с которым на полную зарядку смартфона будет уходить 2 часа и 5 минут. Если отдельно купить ЗУ с поддержкой Quick Charge 4.0, то можно будет полностью заряжать смартфон за 1 час и 40 минут.

Из остального можно отметить ИК-излучатель для управления домашней техникой и аудиоразъем 3,5 мм.

Xiaomi Redmi Note 7 из коробки работает под управлением новейшей версии MIUI 10 на базе ОС Android 9 Pie. Габариты новинки – 159,21х75,21х8,1 мм, масса – 186 г.

Покупателям на выбор доступны черный, а также градиентные синий и красный цветовые варианты. Да, это первый Redmi с градиентным окрасом тыльной панели.

Продажи в Китае начнутся 15 января, но цены уже известны:

3+32 ГБ — $147;

4+64 ГБ — $177;

6+64 ГБ — $206.

На смартфон предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи.