В Украине подорожала мобильная связь: сколько будем платить

Сейчас на сайте lifecell минимальный тариф из актуальной линейки prepaid - Звонки всем - 80 грн за 4 недели. У "Киевстара" минимальный актуальный тариф - Безлим Соцсети - 75 грн. У Vodafone есть тариф SuperNet Start - 65 грн за 4 недели.

Под конец прошлого года два из трех операторов мобильной связи - «Киевстар» и lifecell - увеличили плату за услуги и закрыли старые дешевые тарифы. Третий оператор - Vodafone - пока держится. Последний раз он поднимал цены летом.

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Месяц назад, 12 декабря, lifecell решил поднять большую часть своих тарифов. У кого-то абонплата выросла на 33%, как в тарифном плане Хайп, а у кого-то аж на целых 75%, как у пользователей тарифных планов Лайфхак.

В абсолютных цифрах получилось, что большинство тарифов оператора выросли на 25-30 грн, а некоторые от 40 до 75 грн.

В компании проблемы не увидели: не можешь платить - переходи на более дешевый тариф. Многие пользователи так и сделали. Компания отмечает, что услугой “конструктор”, где каждый может подобрать тариф сам себе, за последний месяц пользовались в 5 раз чаще, чем обычно, пишет LIGA.net.

В lifecell отметили, что так как поднятие большого количества тарифов уже состоялось в декабре, оператор не планирует повышать цены в ближайшее время.

"Киевстар", в свою очередь, решил упразднить часть своих старых дешевых и прочих тарифов, которых у него около двухсот.

С 15 января по 15 февраля 2019 оператор прекратит действие части старых тарифных планов, которые по мнению оператора были введены около 5 лет назад и “которые являются устаревшими и не соответствуют требованиям клиентов или рыночной ситуации”.

Оператор решил подчистить в основном бюджетные тарифы, по которым абоненты могли мало и редко платить и общаться голосом. Так, например, владельцы тарифа “Базовый” могли безлимитно общаться в сетях "Киевстар" и не платить ежемесячную абонплату. Звонки на другие операторы стоили 1,5 грн минуту, а 50 Мб интернета - 3 грн. Теперь же этим абонентам придется переходить, к примеру, на самый дешевый тариф Безлім Соцмережі - за 75 грн.

Список тарифов, которые закрываются:

XXL

Базовий

Безлім + Київстар

Класичний

Комфорт

Ультра Комфорт

Вільний Київстар 35

Вільний смартфон

Би29

5+0 Новий!

Вільний Київстар

Комфорт+

Київстар 3G онлайн 2017

Также, "Киевстар" начал на днях переводить абонентов с предоплаченного тарифа Онлайн 4G на тариф Онлайн 4G+, который стоит на 40 грн дороже, но включает такой же пакет услуг. Абонплата в новом тарифе Онлайн 4G+ составляет уже 115 грн вместо 75 грн в старом Онлайн 4G. То есть, она повысилась на 50% (без учета перехода с месячной абонплаты на четырехнедельную). Тариф был введен не так давно — 21.09.2017 года. Оператор подчеркнул, что стоимость услуг в этом тарифе была значительно ниже рыночной. из-за чего его и поменяли.

В "Киевстаре" не ответили на вопрос, планирует ли компания в ближайшие два месяца закрывать старые тарифы или повышать стоимость новых, отмечает издание.

Между тем, начальник отдела по связям с общественностью ВФ Украина (Vodafone) Виктория Рубан рассказала, что у них в ближайшее время не предвидится изменений в тарифных планах, архивных и действующих. В Vodafone называют свои тарифы адекватными рынку.

Сейчас на сайте lifecell минимальный тариф из актуальной линейки prepaid - Звонки всем - 80 грн за 4 недели. У "Киевстара" минимальный актуальный тариф - Безлим Соцсети - 75 грн. У Vodafone есть тариф SuperNet Start - 65 грн за 4 недели.

Это заметно превышает средний чек за оказание услуг (ARPU), который мобильщики имели в третьем квартале 2018 года (56 грн - Vodafone, 57 грн - Киевстар, 59 грн - lifecell). Поэтому, скорее всего, средний чек у мобильщиков в первом квартале нынешнего года ощутимо увеличится.

Примечательно, что у всех операторов среди актуальных линеек нет специальных тарифов для звонков. Даже самые дешевые предложения обязательно включают интернет-пакеты. При этом, еще далеко не все пользователи мобильной связи обзавелись смартфонами.