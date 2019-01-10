Стало известно, когда Samsung представит Galaxy S10

Новинку представят 20 февраля на мероприятии Samsung Unpacked.

Южнокорейская компания Samsung объявила дату презентации смартфона Galaxy S10.

Читайте такжеСтали известны цена и дата выхода смартфонов Samsung Galaxy S10

В этом году, вопреки сложившейся традиции и ожиданиям экспертов, премьера устройства состоится за несколько дней до открытия выставки Mobile World Congress (MWC-2018), проходящей в Барселоне (Испания), передает kommersant. Новинку представят 20 февраля на мероприятии Samsung Unpacked, которое будет проходить в Сан-Франциско (США).

Ранее издание Gizmodo сообщало, что диагональ экрана Samsung Galaxy S10 составит 6,1 дюйма, устройство будет оснащено двойной камерой и процессором Snapdragon 855. Других подробностей пока нет.