Телеканал "UA: Первый" официально перешел на цифровое вещание

Переоформление лицензии телеканала с исключением "аналога" касается всех регионов Украины, кроме зоны проведения ООС, а также областей, которые граничат с Российской Федерацией и оккупированным Крымом.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) переоформила лицензию на вещание телеканала "UA: Первый" с исключением из нее аналогового вещания в большинстве регионов страны.

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Соответствующее решение было принято на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания согласно обращению НОТУ, которой принадлежит телеканал.

Как отмечается на сайте "UA: Первый", переоформление лицензии телеканала с исключением "аналога" касается всех регионов Украины, кроме зоны проведения ООС (Донецкая и Луганская области); Херсонской области, которая граничит с оккупированным Крымом; а также Харьковской, Черниговской и Сумской областей, поскольку передатчики в этих регионах обеспечивают возможность просмотра "UA: Первый" на приграничной с Российской Федерацией территории.

"Переоформление лицензии телеканала "UA: Первый" позволит освободить занимаемый радиочастотный ресурс страны для его дальнейшего более эффективного использования с учетом современных технологий". Это решение также существенно оптимизирует расходы телерадиокомпании, поскольку именно вещание в "аналоге" очень дорогое, к тому же операторы телекоммуникационных услуг увеличили стоимость таких трансляций", - сказано на сайте телеканала.

В то же время программы телеканала будут доступны в эфирном цифровом формате DVB-T2, на спутнике и в кабельных каналах во всех городах Украины, а также в интернете.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября в Украине отключили аналоговое телевидение по всей территории страны. При этом аналоговое вещание продлили для местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий; на территориях, граничащих с РФ и временно оккупированными территориями; а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины до 1 мая 2019 года.

25 сентября государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание национального телеканала "UA: Первый" за долги.