Apple планирует выпустить три новые модели iPhone в этом году - WSJ

Разработка моделей iPhone, которые будут представлены в 2019 году, уже практически завершена.

Apple планирует представить три новые модели iPhone этой осенью, в том числе преемника XR, несмотря на слабые продажи своих последних смартфонов.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Флагманский iPhone, по данным газеты, будет оснащен тройной основной камерой. Преемник бюджетного iPhone XR вместо одной основной камеры получит две.

Компания также может полностью отказаться от жидкокристаллических дисплеев к 2020 году, перейдя к линейке OLED в конце следующего года (LCD-экран менее совершенная технология, чем OLED). Разработка моделей iPhone, которые будут представлены в 2019 году, уже практически завершена, смартфоны 2020 года − на стадии концепции, пишет WSJ.

Как пишут «Ведомости», ранее Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Apple в I квартале 2019 г. сократит производство моделей iPhone, представленных осенью 2018 г., на 10%. Один из источников издания говорил, что в декабре 2018 г. Apple во второй раз за два месяца попросила производителей снизить выпуск новых iPhone − XS Max, XS и XR. «Для каждого поставщика производство снижается по-разному, и зависит это от ассортимента продукции, который они поставляют», − уточнил он.

В начале января Apple впервые за 16 лет снизила свой прогноз по выручке − с $89−93 млрд до $84 млрд. После этого цена ее акций упала более чем на 9%. В целом за три месяца акции корпорации подешевели на треть.

Компания связала происходящее с замедлением продаж iPhone на фоне экономического спада в Китае и «растущим торговым напряжением» в отношениях Пекина и Вашингтона.

11 января Reuters сообщил, что несколько китайских ритейлеров электроники, в том числе принадлежащие Alibaba − Suning и JD.com − снизили цены на iPhone. Скидка в $118 на iPhone XR с памятью 64 Гб может свидетельствовать о том, что слабые продажи смартфонов в Китае ожидают Apple не только в новогодние праздники, но и в текущем квартале в целом, отмечает агентство.