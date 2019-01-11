«Борисполь» возобновил обработку международной почты после ограничений на праздники

«Укрпошта» планирует вернуться к стандартным срокам доставки уже до конца января.

Международный аэропорт «Борисполь» возобновил полноценный прием почты на экспорт и обработку принятой международной почты, которая не была отгружена из-за ограниченных возможностей аэропорта.

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Об этом сообщила пресс-служба компании национального почтового оператора «Укрпошта».

«Аэропорт «Борисполь» возобновил полноценный прием на экспорт почты. В настоящее время обрабатывается почта, принятая ранее, но которая не была отгружена из-за ограниченных возможностей аэропорта на загрузку. «Укрпошта» планирует вернуться к стандартным срокам доставки уже до конца января», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что вся импортная почта, которая в течение эмбарго в период с 24 декабря до 4 января не принималась аэропортом, пока прибывает в Киев и передается на обработку.

"Для ускорения стабилизации ситуации «Укрпошта» договорилась со всеми партнерскими авиалиниями об увеличении ежедневной квоты вывоза почты на каждом рейсе дополнительно до 30% от плановой нормы, на все рабочие смены выведен дополнительный персонал, активно задействована технология обработки грузов и почты с привлечением частных сертифицированных хендлинговых компаний для обслуживания выделенных рейсов на импорт и экспорт", - отмечается в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» ввел с 24 декабря по 4 января ограничение на перевозку импортных грузов и почты для всех типов самолетов с 24 декабря 2018 по 4 января 2019 года.