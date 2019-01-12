Новые iPhone будут с тройной камерой и улучшеным экраном - СМИ

Источники рассказали о новых телефонах Apple.

Американская компания Apple осенью 2019 года планирует выпустить три новые модели iPhone.

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В линейке будет iPhone XR, но с улучшенными характеристиками, сообщает ТСН со ссылкой на издание The Wall Street Journal, которое владеет информацией из собственных источников.

Как сообщается, новые модели iPhone будут оснащены тройной камерой, но она будет только на новейшей линейке. А некоторые предыдущие версии телефонов Apple (например, iPhone XR) хотят модернизировать и встроить двойную камеру.

Также, к 2020 году компания хочет полностью отказаться от жидкокристаллических дисплеев и переходить на более качественные и дорогие OLED-дисплеи. Это сделает изображение на экране более ярким и четким.

Как сообщал УНИАН, 9 января инсайдеры рассекретили возможный дизайн iPhone XI от Apple.