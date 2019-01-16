"Киевстар" закрывает несколько "домашних" тарифов

Абонентам таких тарифов будут предложены действующие коммерческие предложения по быстрой передаче данных.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Киевстар" сообщил о прекращении действия тарифных планов "Домашний Интернет" и "Домашнее ТВ".

Читайте такжеВ Украине подорожала мобильная связь: сколько будем платить

"С 1 февраля 2019 прекращают действие отдельные устаревшие тарифные планы услуг "Домашний Интернет" и "Домашнее ТВ". Абонентам таких тарифов будут предложены действующие коммерческие предложения по быстрой передаче данных", - говорится в сообщении оператора.

Также отмечается, что с 1 февраля изменяются условия отдельных устаревших тарифных планов «Киевстар Все вместе». Абонентам таких тарифов будут предложены действующие коммерческие предложения.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря "Киевстар" запустил услугу мобильной идентификации и электронной цифровой подписи Mobile ID по всей территории Украины в промышленной эксплуатации.