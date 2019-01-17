Нацкомиссия назвала города, которые уже подключили к 4G (список)

НКРСИ опубликовала официальную информацию о текущем покрытии 4G-сетями территории Украины.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) опубликовала официальную информацию о текущем покрытии 4G-сетями территории Украины.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно условиям 4G-тендера, все его победители, то есть "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, были обязаны обеспечить возможность получения соответствующих услуг с даты начала действия лицензии:

в течение 12 месяцев — не менее 90% населения каждого областного центра Украины;

в течение 42 месяцев — не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более десяти тысяч человек (кроме зоны действия АТО и временно оккупированной территории Украины).

При этом каждые полгода, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, операторы должны уведомлять потребителей путем размещения информации на своем веб-сайте и письменно НКРСИ о выполнении предыдущего пункта условий пользования полосами радиочастот с указанием перечня населенных пунктов, в которых лицензиат обеспечил возможность получения указанных услуг.

С перечнем областных центров и населенных пунктов Украины, в которых обеспечена возможность получения услуг 4G, можно ознакомиться здесь.

Для дальнейшего внедрения 4G операторам мобильной связи уже выдано более 35,5 тыс. разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС): для 3G / UMTS — более 24,5 тыс.; для 4G / LTE (1800) — более 9,5 тыс.; для 4G / LTE (2600) — около 1,5 тыс. разрешений, добавили в НКРСИ.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн, соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.