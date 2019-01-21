Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

В марте соцсеть оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.

Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook.

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Компанию подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Как передает «Коммерсант», ожидается, что штраф будет намного больше суммы в $22,5 млн, которую Федеральная торговая комиссия (FTC) обязала заплатить Google в 2012 году. Штраф Google побил рекорд когда-либо выплачиваемых FTC штрафов.

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica. 1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.