Apple ненадолго вернула iPhone SE в продажу, снизив цену

Все смартфоны были раскуплены за несколько часов.

В сентябре прошлого года Apple официально прекратила продажи iPhone SE наряду с iPhone 6s и iPhone X. Оказалось, что на прошедших выходных компания по-тихому вернула на сайт 4-дюймовый смартфон iPhone SE, который появился в разделе «Распродажа».

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Эти абсолютно новые разблокированные аппараты непродолжительное время были доступны только в американской версии Apple Store, пишет itc.ua.

По всей видимости, Apple решила распродать оставшиеся запасы iPhone SE. Однако, либо желающих оказалось слишком много, либо смартфонов слишком мало – уже через некоторое время остались только розовые версии аппаратов, но затем и они были распроданы очень быстро.

Последний компактный смартфон Apple 2016 года выпуска предлагался в двух модификациях: с 32 и 128 ГБ внутренней памяти. При этом версия на 32 ГБ стоила $249, а на 128 ГБ – $299. То есть скидка составляла $100 и $150 соответственно.