В Украине ко Дню Соборности выпустили новую марку (фото)

Марка «100 лет провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР» выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинальная стоимость 8 гривень.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» по случаю 100-летия провозглашения Акта Злуки Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое независимое государство и ко Дню Соборности Украины выпустила почтовую марку «100 лет провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР» и маркированный лист.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, на маркированном листе, состоящий из 8 марок, напечатаны надписи: «Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галичина, Буковина и Венгерская Украина) и Надднепрянская Великая Украина. Сбылись исконные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Универсал Директории УНР 22 января 1919 года)».

Марка «100 лет провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР» выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее номинальная стоимость 8 гривень.

Отныне марку или маркированный лист можно приобрести в специализированных точках продажи филателистической продукции.