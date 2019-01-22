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Samsung выпустит три модели Galaxy S10

16:23, 22 января 2019
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Стоимость моделей будет находиться в диапазоне 779–1599 евро \ pricepony.com.my
В сеть просочились изображения нового смартфона Samsung Galaxy S10. Согласно опубликованным снимкам, южнокорейская компания выпустит три модели смартфона Samsung S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10E.
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Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на авторитетного блогера Эвана Бласса.
По данным портала TuttoAndroid, стоимость моделей будет находиться в диапазоне 779–1599 евро. Самая дешевая модель получит 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, самая дорогая -12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной. Модели будут представлены в трех цветах: черном, белом, зеленом. Одна из моделей может быть исполнена также в желтом цвете. Устройства получат 5,75-дюймовый, 6,11-дюймовый и 6,44-дюймовый экраны.
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Теги: #Samsung