Samsung выпустит три модели Galaxy S10
16:23, 22 января 2019Связь
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Презентация флагманской линейки состоится 20 февраля в Сан-Франциско.
Стоимость моделей будет находиться в диапазоне 779–1599 евро \ pricepony.com.my
В сеть просочились изображения нового смартфона Samsung Galaxy S10. Согласно опубликованным снимкам, южнокорейская компания выпустит три модели смартфона Samsung S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10E.
Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на авторитетного блогера Эвана Бласса.
По данным портала TuttoAndroid, стоимость моделей будет находиться в диапазоне 779–1599 евро. Самая дешевая модель получит 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, самая дорогая -12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной. Модели будут представлены в трех цветах: черном, белом, зеленом. Одна из моделей может быть исполнена также в желтом цвете. Устройства получат 5,75-дюймовый, 6,11-дюймовый и 6,44-дюймовый экраны.
Презентация флагманской линейки состоится 20 февраля в Сан-Франциско (США).
Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn— Evan Blass (@evleaks) 19 января 2019 г.
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