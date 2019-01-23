Камерафон Honor View 20 выходит на мировой рынок: цены и характеристики
Бренд Honor, созданный китайской компанией Huawei, выпустил на мировой рынок флагманский смартфон Honor View 20, оснащенный камерой на 48 мегапикселей.
Как сообщает FanAndroid, флагман был представлен на презентации в Париже. Смартфон оснащен 3D-стеклом с V-образной текстурой, которая становится заметной при отражении света.
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Аппарат оснащен 6,4-дюймовым IPS ЖК-дисплеем AllView, который поддерживает разрешение экрана Full HD + (2310 x 1080 пикселей).
Дисплей телефона «перфорированный» — в левом верхнем углу экрана можно увидеть небольшой вырез для объектива фронтальной камеры. Данное отверстие имеет диаметр всего 4,5 мм, что позволило смартфону получить более тонкие рамки вокруг дисплея.
Железо новинки - восьмиъядерный чипсет Kirin 980 с технологией жидкостного охлаждения (Liquid Cooling) в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Флагман обладает слотом под карту памяти microSD.
Одно из главных преимуществ Honor View 20 - двойная основная камера с горизонтально расположенными датчиками, которая скомпонована из 48-мегапиксельного первичного сенсора Sony IMX586 и теле-фото объектива 3D ToF (Time of Flight). Камера поддерживает ручной режим супер ночного видения AIS, запись видео в HD качестве с очень медленным движением (со скоростью 960 кадров в секунду) и технологию увеличенного пикселя 4 в 1.
На фронтальной панели смартфона установлена селфи-камера с диафрагмой f / 2.0 на основе 25-мегапиксельного датчика.
Смартфон работает под управлением платформы EMUI 9, созданной на основе Android Pie, и поставляется с доработанной технологией Turbo 2.0, направленной на ускорение работы графического процессора.
Флагман питается от батареи емкостью 4000 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки 4,5 В / 5 А.
Honor View 20 доступен в четырех цветах: Midnight Black, Sapphire Blue, Phantom Red и Phantom Blue.
Модель с объемом оперативной памяти 6 ГБ и 128 ГБ внутреннего хранилища стоит 569 евро (около 647 долларов), а модель Moschino с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ собственной памяти устройства можно купить по цене 649 евро (около 738 долларов). Приобрести гаджет в европе можно уже с сегодняшнего дня.
Ранее компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон доступной линейки Redmi с 48-мегапиксельной камерой - Redmi Note 7.