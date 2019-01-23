Камерафон Honor View 20 выходит на мировой рынок: цены и характеристики

Модель с объемом оперативной памяти 6 ГБ и 128 ГБ внутреннего хранилища стоит 569 евро (около 647 долларов).

Бренд Honor, созданный китайской компанией Huawei, выпустил на мировой рынок флагманский смартфон Honor View 20, оснащенный камерой на 48 мегапикселей.

Как сообщает FanAndroid, флагман был представлен на презентации в Париже. Смартфон оснащен 3D-стеклом с V-образной текстурой, которая становится заметной при отражении света.

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Аппарат оснащен 6,4-дюймовым IPS ЖК-дисплеем AllView, который поддерживает разрешение экрана Full HD + (2310 x 1080 пикселей).

Дисплей телефона «перфорированный» — в левом верхнем углу экрана можно увидеть небольшой вырез для объектива фронтальной камеры. Данное отверстие имеет диаметр всего 4,5 мм, что позволило смартфону получить более тонкие рамки вокруг дисплея.

Железо новинки - восьмиъядерный чипсет Kirin 980 с технологией жидкостного охлаждения (Liquid Cooling) в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Флагман обладает слотом под карту памяти microSD.

Одно из главных преимуществ Honor View 20 - двойная основная камера с горизонтально расположенными датчиками, которая скомпонована из 48-мегапиксельного первичного сенсора Sony IMX586 и теле-фото объектива 3D ToF (Time of Flight). Камера поддерживает ручной режим супер ночного видения AIS, запись видео в HD качестве с очень медленным движением (со скоростью 960 кадров в секунду) и технологию увеличенного пикселя 4 в 1.

На фронтальной панели смартфона установлена селфи-камера с диафрагмой f / 2.0 на основе 25-мегапиксельного датчика.

Смартфон работает под управлением платформы EMUI 9, созданной на основе Android Pie, и поставляется с доработанной технологией Turbo 2.0, направленной на ускорение работы графического процессора.

Флагман питается от батареи емкостью 4000 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки 4,5 В / 5 А.

Honor View 20 доступен в четырех цветах: Midnight Black, Sapphire Blue, Phantom Red и Phantom Blue.

Модель с объемом оперативной памяти 6 ГБ и 128 ГБ внутреннего хранилища стоит 569 евро (около 647 долларов), а модель Moschino с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ собственной памяти устройства можно купить по цене 649 евро (около 738 долларов). Приобрести гаджет в европе можно уже с сегодняшнего дня.

Ранее компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон доступной линейки Redmi с 48-мегапиксельной камерой - Redmi Note 7.