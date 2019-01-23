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Президент Xiaomi показал смартфон со сгибаемым экраном (видео)

14:08, 23 января 2019
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Xiaomi разработала собственную технологию гибкого экрана / фото flickr.com/photos/jonrussell

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В сложенном состоянии устройство выглядит как обычный телефон, а в разложенном (для этого нужно «отогнуть» его края) - как полноценный планшет, пишет Медуза.

Лин Бин не раскрыл других подробностей смартфона, но отметил, что компания разработала собственную технологию гибкого экрана, адаптировала прошивку и решила множество других проблем, характерных для устройств такого типа.

Издание о технологиях The Verge отмечает, что прототип Xiaomi пока что выглядит практичнее, чем устройства конкурентов.

Видео: Kim Poh Liaw

Ранее УНИАН сообщал, что компания Xiaomi сегодня представила новый флагманский смартфон доступной линейки Redmi с 48-мегапиксельной камерой.

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Теги: #смартфон#Xiaomi