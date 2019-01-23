Meizu представила уникальный смартфон без каких либо разъемов и кнопок (фото, видео)

Все производимые на сегодня смартфоны, даже поддерживающие технологию беспроводной зарядки, имеют несколько портов.

Компания Meizu представила смартфон ZERO, лишенный разъема USB, 3,5-миллиметрового разъема, а также слота для SIM- и microSD-карт.

Кроме того, в устройстве нет кнопок и выреза для динамика, вместо которого используется передача звука через вибрации экрана, сообщает N+1 со ссылкой на phoneArena.

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Смартфон будет продаваться вместе с беспроводной зарядкой, а его цена и дата начала продаж пока неизвестны.

Все производимые на сегодняшний день смартфоны, даже поддерживающие технологию беспроводной зарядки, имеют несколько портов: различные версии разъема USB или Lightning для зарядки и передачи данных, слот для SIM-карт, который в некоторых случаях также служит слотом для карт памяти, а часть из них также оборудована 3,5-миллиметровым разъемом для подключения аудиоустройств. Такое количество портов усложняет конструкцию устройств, а также затрудняет их изоляцию от воды и пыли.

Китайская компания Meizu представила смартфон ZERO, лишенный любых портов и слотов.

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В частности, в нем нет привычного USB и 3,5-миллиметрового разъема, а также отсутствует возможность установить microSD-карту и SIM-карту. Вместо последней в смартфоне используется неизвлекаемый из устройства модуль eSIM. Стоит отметить, что пока eSIM не поддерживает большинство операторов мобильной связи в мире.

Помимо слотов, смартфон также лишен динамика и отдельного сканера отпечатков пальцев, в роли которых выступает экран. Сканер расположен под экраном и работает при прикосновении пальца к определенной области экрана, а для передачи звука используется пьезоэлектрический динамик, передающий вибрации на сам экран.

Кроме того, в смартфоне нет кнопок. Вместо них используются сенсорные панели на боковых гранях.

Смартфон сертифицирован по стандарту IP 68, подразумевающему, что устройство полностью защищено от попадания пыли, а также способно выдержать погружение в воду на метровую глубину на 30 минут.

Поскольку смартфон лишен порта для зарядки, в комплекте с ним будет поставляться беспроводное зарядное устройство мощностью 18 ватт.

В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6-дюймовый AMOLED-экран, две задние камеры с разрешением 20 и 12 мегапикселей, а также фронтальная камера с разрешением 20 мегапикселей. Цена и дата начала продаж устройства неизвестны.