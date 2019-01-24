Вьетнам начинает испытания мобильной связи пятого поколения - СМИ

Тестирование 5G-сетей пройдет в Ханое и Хошимине.

Телекоммуникационный холдинг Viettel, входящий в структуру Министерства национальной обороны Вьетнама, получил от министерства связи и массовых коммуникаций республики разрешение на испытание стандарта мобильной связи пятого поколения (5G).

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Об этом сообщает ТАСС.

"В соответствии с выданной Минсвязи лицензией, тестирование сети 5G продлится на протяжении года и будет проходить в крупнейших города страны - Ханое и Хошимине. Предполагается, что в 2020 году сервис будет запущен в коммерческую эксплуатацию, что сделает Вьетнам одной из первых стран мира, перешедших на использование мобильной связи пятого поколения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость передачи данных в сети 5G составляет около 100 Мбит/с, что в 10 раз быстрее по сравнению с распространенными сейчас сетями 4G. Новый коммуникационный стандарт 5G позволяет подключить к интернету не менее 1 миллиона устройств на территории в 1 квадратный километр.

Viettel - крупнейший во Вьетнаме оператор мобильной связи. Его услугами пользуются свыше 60 миллионов из 95 миллионов граждан Вьетнама. В конце 2015 компания эта компания стала пионером в предоставлении на местном рынке услуг связи в формате 4G. Остальные четыре вьетнамских оператора сотовой связи начали предлагать своим абонентам 4G лишь в 2018 году.