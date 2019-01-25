Директор по развитию бизнеса Huawei в Украине Александр Сербин: Мы видим бум информационно-коммуникационных технологий в Украине в последние годы

Китайская компания Huawei Technologies Co Ltd – один из крупнейших мировых производителей оборудования в сфере телекоммуникаций – работает в Украине с 1998 года и является основным поставщиком оборудования для мобильных операторов. Директор по развитию бизнеса Huawei Украина Александр Сербин в интервью УНИАН рассказал о своем видении развития национального телекоммуникационного рынка в ближайшие годы.

В 2018 году состоялся запуск технологии четвертого поколения. Однако после внедрения, абоненты отметили, что качество даже голосовой связи ухудшилось. Вы, как представитель производителя оборудования, можете прокомментировать, как ситуация изменилась сейчас?

Если говорить о 4G – были некоторые моменты, когда происходила перестройка и обмен частотами между операторами и когда качество связи потенциально могло ухудшиться. Но, насколько мне известно, сейчас таких нареканий нет. Говорить, что раньше голосовая связь была хорошей, а после запуска 4G пропала, нелогично и не соответствует действительности. То есть, если связь на какой-то территории раньше была, то она там и осталась. Когда жалуются на проблемы вдоль дорог, это не связано с 4G.

Конечно, если операторы более плотно будут размещать оборудование, то качество связи определенным образом улучшиться. Но заработают ли они на этом – большой вопрос.

То есть, по вашему мнению, проблем, которые появились после запуска четвертого поколения, уже нет?

Я считаю, что проблемы если они и были, то должны были носить временный характер. Операторы постоянно делают замеры качества и постоянно наблюдают за качеством своей сети и используют для этого много инструментов. Они ведь прагматичные, и, если будет ухудшение в конкретном регионе, будет отток абонентов, в котором никто не заинтересован. Поэтому компании связи все равно поддерживают надлежащее качество услуг.

Не стоит забывать, что смартфонов стало больше, в Украине все больше их используют. Все больше используют данные, что требует дополнительных ресурсов оператора. То есть нужен радиочастотный ресурс и более плотное расположение площадок мобильной связи.

Как вы думаете, в этом году частоты 800-900 будут освобождены под 4G?

Это возможно, если все участники процесса очень сильно постараются. Если бы в Украине была технологическая нейтральность, то операторы имели бы право запустить любую радиотехнологию на частотах, которые им принадлежат, и это можно было бы сделать достаточно быстро. Но так сложилось, что у нас частотный спектр распределен между компаниями неравномерно, поэтому не все согласны с внедрением технологической нейтральности. Некоторые выиграют больше. Поэтому у ряда игроков есть мнение, что сначала должно быть перераспределение частот, для того, чтобы у всех были более-менее равные условия для внедрения новейших технологий.

Сейчас в плане распределения частот напротив каждого частного диапазона прописано, какую радиотехнологию можно использовать. И в 900-м спектре можно использовать GSM, то есть 2G. И даже если есть техническая возможность, нет юридической.

Сейчас вопрос, как поддержать баланс между необходимостью развития связи и обеспечением конкурентоспособности рынка. По моему мнению, операторы должны договориться, провести перераспределение частот, чтобы в минимальном объёме внедрить новые услуги. Потому что невнедрение новых технологий, особенно в низком спектре, тормозит развитие мобильного интернета в стране в целом. А наиболее существенно страдают самые отдаленные села, куда проводить проводной интернет нет экономического смысла, а мобильный, на высоких частотах (1800-2600 МГц), строить достаточно дорого, и операторы не будут в это вкладываться из-за низкой окупаемости. При этом минимальный мобильный Интернет мог бы стать очень полезным для таких районов для сокращения цифрового разрыва. Школьник при скорости Интернет-соединения 2МБит в секунду не будет смотреть видео в хорошем качестве, но сможет зайти на сайт Википедии или скачать учебник.

Насколько проблема в отрасли преодоления разрыва между селами и городами растянется во времени?

Будет зависеть от нескольких факторов. С одной стороны, операторы будут строить покрытие и иметь возможность предоставлять услуги по всей территории Украины. С другой – у нас есть платежеспособный спрос со стороны потребителей таких услуг. Если средняя стоимость услуг вырастет и люди будут готовы тратить деньги, у операторов появятся средства для инвестиций в покрытие. Или это может быть поддержка государства. Операторы заплатили за пользование частотами на 4G совместно около 8 млрд грн. Эти же деньги могли быть инвестированы в расширение покрытия. Ведь мобильная связь не просто дает возможность компаниям связи зарабатывать, она также играет важную социальную функцию. И если мы учтем все выгоды от того, что в селах появится качественный Интернет, то, возможно, это превысит те деньги, которые государство получает в качестве лицензионных платежей.

Как считаете, операторы не переплатили за лицензии 4G, цена была справедливой?

Они не переплатили, ведь вполне сознательно отдали эти деньги. Рынок сам показал действительную стоимость лицензий. Была бы больше стоимость – операторам пришлось бы существенно повысить цены на услуги, что было бы проблематично. Ведь у нас привыкли к подорожанию бензина, а не мобильной связи. В ретроспективе цены на услуги мобильных операторов не коррелируются с изменением курса доллара США. Люди, платившие пять лет назад 50 грн за мобильную связь в месяц или 4,2 доллара, сегодня тратят 100 грн или 3,6 доллара, а бензин как стоил евро литр, так и стоит.

Хорошая связь требует инвестиций, как правило, в валюте. Но тарифы на мобильную связь не отображают изменения стоимости денег и других услуг за определенный период. Мобильная связь в Украине – одна из самых дешевых в мире. Сегодня это больше сдерживает отрасль, чем способствует ее развитию. Ведь украинцы тратят на коммуникации в процентах от дохода намного меньше, чем жители соседних стран, даже несмотря на такие низкие тарифы.

Вы как эксперт, как в целом оцениваете запуск 4G?

Очень позитивно, это идет на пользу экономике и страны в целом. В своей отчетности операторы показывают, что потребление трафика выросло в разы. Это говорит о том, что рынок уже был готов к данной услуге и активно ей пользуется.

А когда ждать в Украине технологию пятого поколения?

Мой прогноз, что до 2020 года будут финализированы стандарты, и состоятся некоторые коммерческие запуски. Я считаю, что Украина не должна слишком быстро двигаться, имеет смысл выждать год-два, когда технология станет более зрелой. Будет больше сценариев ее использования. И после этого Украина может внедрить 5G.

Но я подчеркиваю, что 5G не станет в ближайшем будущем основной технологией. То есть не заменит собой 4G. Более того, можно ожидать, что 4G останется основным стандартом, которым будут пользоваться обычные абоненты самое малое до 2025 года. Согласно прогнозу GSMA, к 2025 году только 15% от всех подключений в мире придется на 5G. А из оставшихся 85% львиную часть составит 4G. 3G со временем все больше будут заменять на 4G. Ведь телефонов 4G будет больше, и нет смысла покупать аппарат с поддержкой только 3G. Вскоре операторам станет удобнее переключать всех абонентов на 4G, чтобы использовать все частоты для 4G и поддерживать одну технологию на своей сети. Насколько я помню, в Украине средний цикл замены телефона составляет два года. То есть люди, которые недавно купили смартфоны с 3G, в 2020 будут их менять и, скорее всего, купят с поддержкой 4G. И в 2020-2022 оператор сможет перевести всех абонентов в LTE.

А сколько у нас сейчас смартфонов и кнопочных телефонов в стране?

Компании декларируют, что у них от 50% до почти 70% всех телефонов – это смартфоны.

В 2019 году должен наконец-то состоятся запуск революционной услуги по переносу номера. Как перераспределится рынок после внедрения MNP?

Это необходимый шаг. Он дает потребителю свободу выбора и возможность проголосовать кошельком за лучший сервис и качество связи. Это также стимул для операторов ориентироваться на клиентский опыт, чтобы удержать абонентов. Но я думаю, что ажиотажа не будет. В эпоху социальных сетей важнее ваш аккаунт, по которому с вами можно легко связаться. При этом большинство смартфонов в Украине имеют две сим-карты, и у многих абонентов больше одного мобильного номера.

Что вы прогнозируете на отечественном телеком-рынке в 2019?

Будет постепенно наращиваться проникновение услуг 4G. Продолжатся подготовительные работы, чтобы навести порядок в частотах низкого спектра - это 900,800,700 МГц. Будет внедрено MNP. И потихоньку операторы начнут готовить свою сеть к последующих вызовам – то есть к росту трафика. Люди будут потреблять больше данных с помощью мобильного интернета.

Украина в уходящем году улучшила позиции в рейтинге лучших стран для бизнеса согласно авторитетным исследованиям. Как компания Huawei оценивает бизнес-климат в нашей стране?

Соглашусь с авторитетными исследованиями. Со своей стороны, мы видим бум ИКТ (информационно-коммуникационные технологии – УНИАН) в Украине в последние годы. Это очень важно и для улучшения предпринимательской среды. Облачные вычисления, биг дата, ШПД – необходимые условия для развития бизнеса в современном мире. Интеграция ИКТ в различные отрасли ускоряет переход к цифровой экономике. Запускаются электронные сервисы, операторы с опережением выполняют свои лицензионные обязательства по внедрению 4G, начались такие проекты, как умный и безопасный город, телемедицина, умный дом, запускают технологию NB IoT, Интернет вещей – к нам уже обращаются компании с предложением о совместной разработке в этой сфере на наших чипсетах.

Сколько компания Huawei готова инвестировать в Украине в 2019 и на что?

Вопрос инвестиций – комплексный. Мы высокотехнологическая компания и инвестируем в развитие новых технологий и человеческий потенциал. Huawei вкладывает много в научно-исследовательские работы. За 2017 компания стала шестой в мире по расходам на разработки. В год на эти цели тратится 15-20 млрд долл. В следующий пять лет в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – УНИАН) инвестируют более 100 млрд долл. Но это не только деньги. Это знания. Как их оценить? Например, в прошлом году мы завершили первый этап проекта «Семена для будущего» (Seeds for the Future), в рамках которого с новинками в телекоммуникациях в Китае смогли познакомиться 30 студентов 14 украинских институтов из 8 городов. Большинство из них сейчас работают в сфере информационно-коммуникационных технологий в украинских компаниях. То есть наша цель – сохранить интеллектуальный потенциал для страны – была достигнута. Всего в отборе участвовали 39 ведущих украинских вузов. В декабре мы продлили проект еще на три года.

Ежегодно компания проводит отраслевые мероприятия для специалистов, знакомя их с новинками в отрасли телекоммуникаций и с лучшими практиками, давая площадку для обсуждения тенденций в мире и в Украине, приглашает международных экспертов. Есть инвестиции в наше научное подразделение в Киеве. Надеемся, что в этом году экономика Украины продолжит рост и нам удастся сохранить хорошие финансово-экономические показатели, напрямую влияющие на инвестиции.

В конце ноября США призвали другие страны отказаться от использования оборудования компании Huawei.Как эта ситуация повлияет на ваш бизнес в Украине и на абонентов?

По моему мнению, на абонентов Украины никоим образом это не повлияет. Все оборудование, которое Huawei поставляет сюда, полностью соответствует и международным, и украинским стандартам, проходит необходимую сертификацию. Оно работает и продолжит работу. Мы выполняем все существующие контрактные обязательства и надеемся на развитие бизнеса.

Людмила Росик