Новая утечка: смартфон Samsung Galaxy S10 получит криптовалютный кошелек

В октябре прошлого года Samsung зарегистрировала торговую марку Blockchain KeyStore, указав в описании ПО и смартфоны.

Известный инсайдер и дизайнер Бенджамин Гескин опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новые живые фотографии стандартной версии пока еще не анонсированного флагманского смартфона Samsung Galaxy S10.

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Новые снимки включенного Galaxy S10 позволяют еще раз оценить дизайн лицевой панели смартфона, оснащенного дисплеем Infinity-O с тонкими рамками и небольшим точечным вырезом для фронтальной камеры, пишет itc.ua.

Также стало известно, что Samsung Galaxy S10 предложит криптовалютный кошелек. Речь идет о фирменном блокчейн-сервисе Samsung Blockchain Keystore для безопасного хранения ключей криптовалюты, токенов и другой приватной информации. Раздел с этим сервисом и можно увидеть на экране включенного Galaxy S10, позирующего на этих фото.

В октябре прошлого года Samsung зарегистрировала торговую марку Blockchain KeyStore, указав в описании ПО и смартфоны.

Напомним, на днях в сети появились подробности о ценах на смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10, чья премьера состоится только 20 февраля.