Эксперт спрогнозировал рост в Украине цен на интернет и назвал причину

По словам эксперта, экономически обоснованный тариф на услуги фиксированной связи, то есть интернета в квартире, составляет примерно 10 долларов.

В Украине цены на интернет в 2019 году вырастут на 20%, но даже после этого они останутся одними из самых низких в мире. Для того, чтобы украинский рынок продолжал развиваться, услуги провайдеров должны подорожать вдвое.

Такое мнение высказал председатель комитета по вопросам экономической конкуренции Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян, передает «Обозреватель». По его мнению, если сегодня попытаться заморозить цены на интернет, за 2-3 года его стоимость подскочит до уровня стран Западной Европы.

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"Ничего удивительного не произошло. В Украине не осталось ни одного товара или услуги, которые бы не подорожали. Компании, работающие в Украине, так же точно получают счета за коммунальные услуги, причем по увеличенной цене. Физическое лицо платит за электроэнергию по меньшему тарифу, чем юридическое", — отметил эксперт.

Комментируя нынешнюю среднюю цену в Украине на интернет от 5,5 долларов в месяц, Арутюнян отметил, что стоимость бывает намного меньше, "особенно когда две услуги в одной — телевидение и интернет".

"Украина 4 года подряд возглавляет рейтинг стран с самым дешевым доступом к интернету. Это благодаря конкуренции. Мы имеем уникальную возможность в Украине сохранить конкуренцию, сохранить провайдеров. Цена вырастет на 20%, но в абсолютном отношении это стоимость чашки кофе", — отметил он .

По словам эксперта, цены на интернет растут потому, что есть тенденция к уменьшению участников рынка. Провайдеры разоряются, объединяются, их покупают крупные игроки.

"Если провайдеры не поднимут стоимость своих услуг, они либо обанкротятся, либо будут выкуплены. Если бы еще 2-3 года тенденция не менялась и цены оставались на старом уровне, мы бы получили такую же стоимость, как в Европе — Франции, Испании, Германии, а это 50 евро", — подчеркнул он.

Арутюнян считает, что сегодняшний экономически обоснованный тариф на услуги фиксированной связи, то есть интернета в квартире, составляет примерно 10 долларов.

"Это для того, чтобы сфера развивалась. Поэтому я считаю, что мы можем сохранить статус страны с самым дешевым интернетом в мире, но мы не должны снижать качество услуг. Поэтому провайдеры, которые сегодня поднимают стоимость своих услуг на цену одной чашки кофе, должны улучшать свое качество, не покупать дешевое оборудование", — подытожил эксперт.