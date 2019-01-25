Новые смартфоны Samsung Galaxy показали на "живых" фото

Спереди модели Galaxy S10 и S10+ отличаются размерами экрана и количеством модулей врезанной в правый угол фронтальной камеры.

Источник опубликовал несколько качественных живых фото пока еще не представленных флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 и S10+, позволяющих рассмотреть грядущие новинки во всех деталях с разных ракурсов.

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Спереди модели Galaxy S10 и S10+ отличаются размерами экрана и количеством модулей врезанной в правый угол фронтальной камеры (одинарная у обычного Galaxy S10 и двойная у более крупной версии S10+), пишет itc.ua.

По предварительным данным, обычный Galaxy S10 получит экран диагональю 6,1 дюйма, а старшая модель Galaxy S10 предложит дисплей размером 6,4 дюйма по диагонали.

Основная камера у обеих версий тройная с горизонтальной компоновкой модулей. Возможно, по камерах будут какие-то отличия технического плана. Например, старшая может получить основной сенсор более высокого разрешения и более светочувствительную оптику, но, скорее всего, камеры полностью одинаковы, отмечает издание.

На нижней грани видны (слева направо) решетка динамика, разъем USB-C для зарядки и передачи данных и столь любимый многими разъем 3,5 мм для подключения наушников.

Напомним, ранее появились данные о ценах на смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S10, чья премьера состоится только 20 февраля.