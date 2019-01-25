Уже история: Vodafone Украина отключает MMS

Для отправки мультимедийных сообщений оператор рекомендует использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи Vodafone Украина прекратит предоставлять услугу MMS с 1 февраля, сообщает прес-служба компании.

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Согласно сообщению, причина решения - низкая востребованность MMS.

"Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие", - советует клиентам оператор.

Multimedia Messaging Service — это услуга отправки и получения мультимедийных сообщений, содержащих текст, видео, аудио, графику и другие файлы. Услуга MMS доступна по умолчанию после несложной настройки. Стоимость отправки одного MMS устанавливается согласно тарифному плану.

Справка УНИАН. «Vodafonе Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450.