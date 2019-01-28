lifecell закрывает несколько тарифных планов

До 25 марта 2019 года абоненты могут самостоятельно выбрать и бесплатно перейти на любой другой тарифный план lifecell, доступный к подключению.

Украинский оператор мобильной связи lifecell сообщил о прекращении действия тарифных планов «3G Гаджет», «3G+ Гаджет», «3G+ Гаджет 2017», «life:) Online».

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"ООО «лайфселл», предоставляющее услуги мобильной связи под торговой маркой «lifecell», сообщает о том, что с 5 февраля 2019 года будут закрыты тарифные планы «3G Гаджет», «3G+ Гаджет», «3G+ Гаджет 2017», «life:) Online». Абоненты будут переведены на условия тарифного плана «Гаджет»", - говорится в сообщении оператора.

В компании отметили, что оплаченные и начисленные по предыдущему тарифу пакеты услуг сохраняются в соответствии со сроком их действия.

При этом до 25 марта 2019 года (включительно) абоненты могут самостоятельно выбрать и бесплатно перейти на любой другой тарифный план lifecell, доступный к подключению.

Справка УНИАН. ООО «Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcel.

В июле-сентябре 2018 года lifecell увеличил чистый убыток в 2 раза – до 185,6 млн грн с 92,1 млн грн за аналогичный период прошлого года.