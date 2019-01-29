США обвинили Huawei в мошенничестве и краже коммерческой тайны

Обвинительный акт, состоящий из 13 пунктов, Министерство юстиции США подало в суд Нью-Йорка.

Соединенные Штаты обвинили китайскую компанию Huawei Technologies Co Ltd, ее финансового директора Мэн Ваньчжоу и два филиала компании в банковском мошенничестве, связанного с нарушением санкций против Ирана.

Как пишет Голос Америки, обвинительный акт, состоящий из 13 пунктов, Министерство юстиции США подало в суд Нью-Йорка.

В нем говорится, что Huawei ввела в заблуждение банк и власти США в отношении своих связей с дочерними компаниями, Skycom Tech и Huawei Device USA Inc., для ведения бизнеса в Иране.

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В другом деле Минюст США выдвинул против двух дочерних компаний Huawei 10 пунктов обвинения: кража коммерческой тайны, мошенничество с использованием электронных средств связи, воспрепятствование правосудию и другие. Эти обвинения были предъявлены в западном округе штата Вашингтон.

Huawei пока не комментирует ситуацию.

T-Mobile обвинила Huawei в краже технологии под названием «Tappy», которая имитировала человеческие пальцы и использовалась для тестирования смартфонов. Huawei сообщила, что обе компании урегулировали свои споры в 2017 году.

Ранее УНИАН сообщал, что в феврале директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В августе подписанная президентом США версия закона о национальной обороне (NDAA), который определяет военный бюджет страны на следующий год, предусматривает запрет на подписание госконтрактов с ZTE и Huawei, а также другими телекоммуникационными компаниями Китая или с компаниями-партнерами китайских ИТ-корпораций.