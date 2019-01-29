Apple отключила групповые звонки FaceTime из-за бага, позволявшего шпионить за людьми

Баг позволял звонящему подслушивать и подсматривать за другими участниками группового звонка, пока те не отвечали на него.

Компания Apple была вынуждена отключить функцию групповых звонков через приложение FaceTime из-за ошибки в программном обеспечении, позволявшей шпионить за другими участниками звонка.

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Как сообщает The Verge, такая проблема возникла при последнем обновлении iOs, выпущенном в октябре прошлого года, передает kommersant.

Баг позволял звонящему подслушивать и подсматривать за другими участниками группового звонка, пока те не отвечали на него. Для этого пользователь должен был всего лишь позвонить другому человеку через FaceTime, а затем, пока тот не поднял трубку, добавить себя же к этому звонку, якобы делая его групповым. Приложение «обманывалось» и начинало воспроизводить звук и картинку с мобильного устройства другого человека.

Apple временно дезактивировала эту функцию, просто отключив серверы, отвечавшие за групповые звонки. Полностью же решить проблему должно обновление iOs, которое компания намерена выпустить в ближайшее время.