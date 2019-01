Huawei прокомментировала обвинения в мошенничестве и краже коммерческой тайны

В заявлении компании отмечается, что Huawei неизвестно о каких-либо правонарушениях со стороны финансового директора Мэн Ваньчжоу.

Китайская компания Huawei Technologies Co Ltd, отрицает предъявляемые ей обвинения в мошенничестве и краже коммерческой тайны, которые связаны с нарушением санкций против Ирана.

Читайте такжеПольша решила не допускать Huawei к запуску 5G из-за шпионского скандала

Об этом говорится в официальном заявлении компании, имеющемся в распоряжении УНИАН.

"Компания Huawei глубоко разочарована обвинениями, выдвинутыми против компании. После ареста Мэн Ваньчжоу компания искала возможность обсудить с Министерством юстиции дело Восточного округа Нью-Йорка, но запрос был отклонен без объяснений каких-либо причин", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что обвинения в нарушении коммерческой тайны уже были предметом гражданского иска в суде Западного округа Вашингтона. Однако дело было урегулировано сторонами после того, как присяжные Сиэтла не обнаружили ни ущерба, ни умышленного и злонамеренного поведения по иску о коммерческой тайне.

"Huawei отвергает обвинения в адрес компании, ее дочерних предприятий или филиалов в нарушениях законодательства США, изложенных в каждом обвинительном акте. Huawei неизвестно о каких-либо правонарушениях со стороны Мэн Ваньчжоу. Компания уверена, что в конечном счете суды США придут к такому же заключению", - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, 29 января Соединенные Штаты Америки обвинили китайскую компанию Huawei Technologies Co Ltd, ее финансового директора Мэн Ваньчжоу и два филиала компании в банковском мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана. Как пишут американские издания, соответствующий обвинительный акт, состоящий из 13 пунктов, Министерство юстиции США подало в суд Нью-Йорка. В нем говорится, что Huawei ввела в заблуждение банк и власти США в отношении своих связей с дочерними компаниями, Skycom Tech и Huawei Device USA Inc., для ведения бизнеса в Иране.

Справка УНИАН. Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, основана в 1987 году. Решения и продукция Huawei включают оборудование беспроводных сетей, оборудование базовой сети, сетевые устройства, оптические устройства, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, приложения и аппаратное обеспечение, терминалы, потребительские устройства (смартфоны, планшеты).

Компания "Хуавей Украина" основана в 1998 году, занимается поставками телекоммуникационного оборудования Huawei в Украину.