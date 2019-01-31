Apple намерена выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой - Bloomberg

Компания выпустит устройство в 2020 году.

Apple намерена в 2020 году выпустить iPhone c лазерной 3D-камерой, что позволит компании выйти на рынок дополненной реальности.

Как пишет ZN.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что камера сможет сканировать пространство для создания трехмерной реконструкции реального мира.

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На данный момент 3D-камеры в iPhone используются для функции Face ID и работают на расстоянии 25-50 сантиметров. Новая же камера будет использовать лазер и сможет сканировать пространство на расстоянии до 4,5 метров. Это позволит создавать с помощью iPhone дополненную реальность, обеспечивая точное восприятие глубины и размещение виртуальных объектов.

Отмечается также, что Apple оснастит iPhone третьей камерой и более мощным процессором.

В начале января The Wall Street Journal сообщил о том, что Apple в 2019 выпустит три новых iPhone, включая одну, которая придет на смену "бюджетной" модели смартфонов компании iPhone XR. Флагманский смартфон компании будет оснащен тройной камерой, а две других модели –двойной.