ЕС может не допустить Huawei к внедрению 5G-связи - Reuters

Европейский Союз рассматривает возможность исключения китайских фирм, в частности компании Huawei Technologies Co Ltd, из процесса внедрения технологии 5G.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Согласно сообщению, Европейский Союз рассматривает предложения, которые фактически являются запретом на использование оборудования Huawei Technologies Co для внедрения мобильных сетей следующего поколения, что "усилит международное давление мира на крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования".

По словам высокопоставленных чиновников ЕС, один из вариантов, рассматриваемых Европейской комиссией, заключается в том, чтобы внести поправки в закон о кибербезопасности от 2016 года. Согласно документу, предприятия, занимающиеся созданием критической инфраструктуры, должны принимать соответствующие меры безопасности.

"Внесение поправок в определение критически важной инфраструктуры, включив в него мобильные сети пятого поколения, позволит запретить предприятиям ЕС использовать оборудование, предоставленное любой страной или компанией, подозреваемой в использовании этого оборудования для шпионажа или саботажа", - поясняет Reuters.

Должностные лица рассматривают возможность внести изменения в правила закупок.

"Чиновники подчеркнули, что любые изменения относятся не к одной компании, а вызваны более широкими проблемами национальной безопасности в отношении Китая", - уточняет издание.

Как сообщал УНИАН, 29 января Соединенные Штаты Америки обвинили китайскую компанию Huawei Technologies Co Ltd, ее финансового директора Мэн Ваньчжоу и два филиала компании в банковском мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана. Как пишут американские издания, соответствующий обвинительный акт, состоящий из 13 пунктов, Министерство юстиции США подало в суд Нью-Йорка. В нем говорится, что Huawei ввела в заблуждение банк и власти США в отношении своих связей с дочерними компаниями, Skycom Tech и Huawei Device USA Inc., для ведения бизнеса в Иране.

Китайская компания Huawei Technologies Co Ltd отрицает предъявляемые ей обвинения.

Справка УНИАН. Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, основана в 1987 году. Решения и продукция Huawei включают оборудование беспроводных сетей, оборудование базовой сети, сетевые устройства, оптические устройства, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, приложения и аппаратное обеспечение, терминалы, потребительские устройства (смартфоны, планшеты).

Компания "Хуавей Украина" основана в 1998 году, занимается поставками телекоммуникационного оборудования Huawei в Украину.