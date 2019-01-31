"Укрпошта" назвала сроки компьютеризации сел

Компания планирует в этом году завершить компьютеризацию всех сел с более 2 тыс. жителей.

Компания "Укрпошта" планирует в первом квартале этого года завершить компьютеризацию и подключение к интернету всех сел Украины с населением более 2 тыс. человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава "Укрпошты" Игорь Смилянский.

«Уже в первом квартале мы планируем завершить компьютеризацию и подключение к интернету всех сел с населением более 2 тыс. человек», - сказал он.

По словам Смилянского, компьютеризация позволит намного улучшить сервис для клиентов в селах.

Также «Укрпошта" планирует в 2019 году увеличить количество доставляемых посылок до 28 млн с 22 млн штук.

Смилянский выразил надежду, что компания сможет удержать первое место по сдаче площадей в аренду и получить более чем 65 млн грн в этом году от этого направления.

«Также на 22% запланирован рост объемов торговли", - заявил он.

По его словам, нарастить объемы торговли компания планирует за счет развития каталоговых продаж и оптимизации ассортимента.