"Укрпошта" назвала сроки компьютеризации сел
Компания "Укрпошта" планирует в первом квартале этого года завершить компьютеризацию и подключение к интернету всех сел Украины с населением более 2 тыс. человек.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава "Укрпошты" Игорь Смилянский.
«Уже в первом квартале мы планируем завершить компьютеризацию и подключение к интернету всех сел с населением более 2 тыс. человек», - сказал он.
По словам Смилянского, компьютеризация позволит намного улучшить сервис для клиентов в селах.
Также «Укрпошта" планирует в 2019 году увеличить количество доставляемых посылок до 28 млн с 22 млн штук.
Смилянский выразил надежду, что компания сможет удержать первое место по сдаче площадей в аренду и получить более чем 65 млн грн в этом году от этого направления.
«Также на 22% запланирован рост объемов торговли", - заявил он.
По его словам, нарастить объемы торговли компания планирует за счет развития каталоговых продаж и оптимизации ассортимента.