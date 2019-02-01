Суд в Германии отклонил 4 патентных иска Qualcomm против Apple

Но судебная борьба продолжается

Региональный суд Мюнхена отклонил четыре иска Qualcomm, в которых Apple обвинялась в нарушении ряда патентов, связанных с организацией поиска на iPhone. В то же время суд еще не принял решение в отношении четырёх других патентных исков Qualcomm против Apple, которые также связаны с реализацией функции поиска.

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Отметим, тот же суд в позапрошлом месяце поддержал Qualcomm в другом деле против Apple и фактически запретил продажу смартфонов iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Германии. Но затем, уже в прошлом месяце, региональный суд Мюнхена отклонил ещё один иск о нарушении патентных прав, поданный компанией Qualcomm против Apple, назвав его «необоснованным», пишет itc.ua.

Добавим, помимо патентных разбирательств, Qualcomm также пытается через суд оштрафовать Apple за неполное соблюдение запрета на продажи мобильных устройств в Германии. Qualcomm ссылается на пресс-релиз Apple, выпущенный после запрета продаж. В нём говорится, что затронутые модели iPhone будут по-прежнему доступны в других магазинах, несмотря на запрет. Так что это далеко не последняя новость о судебном противостоянии Qualcomm и Apple.

Qualcomm — крупнейший поставщик микросхем, обеспечивающих подключение смартфонов к сотовым сетям. Но в последнее время компания все чаще становится объектом внимания для различных антимонопольных органов тех или иных стран.

В начале 2017 года Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подала в суд на Qualcomm, обвинив ее в неконкурентном поведении при заключении сделок с Apple, после чего последняя тоже подала в суд на Qualcomm, с требованием $1 млрд. Чуть позже Apple подала еще два иска против Qualcomm в Китае, где последнюю уже штрафовали за неконкурентное поведение и требование чрезмерных лицензионных отчислений, и еще один в Великобритании.

Qualcomm неоднократно отвечала на обвинения Apple встречными исками с разного рода обвинения, в том числе и в краже технологических секретов с последующей передачей Intel.

В конце 2018 года глава Qualcomm заявил о скором примирении с Apple. Тем не менее в начале декабря Китай заблокировал продажи ряда моделей iPhone из-за нарушения двух патентов Qualcomm. А в конце декабря суд в Германии запретил продажу нескольких моделей iPhone по иску Qualcomm. Также Qualcomm пытается добиться запрета на импорт Apple iPhone в США.