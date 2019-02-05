Apple начала продавать восстановленные смартфоны iPhone X: названы цены

За восстановленный iPhone X в зависимости от объема памяти (64 ГБ или 256 ГБ) просят от $769 до $899.

Компания Apple возвращает в продажу старую модель iPhone X в виде восстановленных устройств по сниженной цене.

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За восстановленный iPhone X в зависимости от объема памяти (64 ГБ или 256 ГБ) просят от $769 до $899, пишет itc.ua.

Для сравнения, за новые iPhone X в США в свое время просили $999 и $1149 соответственно, а новый iPhone Xs на 64 ГБ стоит $999.

В свое время Apple убрала iPhone X из продажи, чтобы лучше продавать новые модели iPhone Xs и iPhone Xr.

Восстановленные iPhone X предложены в двух цветах (Space Gray и Silver).

Напомним, восстановленные смартфоны получают новые корпуса и аккумуляторы, а также при необходимости новые комплектующие вместо неисправных. Кроме того, в случае покупки официального восстановленного аппарата клиент получает полную комплектацию, стандартную годовую гарантию и право купить расширенную гарантию Apple Care.

Как сообщал УНИАН, недавно Apple согласился снизить цены на актуальные модели своих смартфонов в некоторых странах. Также компания трижды возвращала в продажу смартфон iPhone SE 2016 года, продавая небольшие партии устройств по значительно сниженной цене.