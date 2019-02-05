Facebook разрешил удалять сообщения в мессенджере

Удалить сообщение можно только в течение 10 минут после его отправки.

В мессенджере Facebook появилась возможность удалять сообщения.

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Об этом сообщает The Verge со ссылкой на соцсеть.

Новая функция будет введена 5 февраля в течение дня и на iOS, и на Android, отметил представитель компании.

Удалить сообщение можно только в течение 10 минут после его отправки. Для этого пользователю надо нажать на сообщение и выбрать одну из двух опций — удалить для всех или только для себя.

Если пользователь выбирает вариант удаления для всех, то сообщение, которое он удалил, заменяется текстом о том, что сообщение было удалено.

Как отмечает The Verge, гендиректор соцсети Марк Цукерберг пользовался подобной возможностью еще до того, как она была введена для всех остальных пользователей. В апреле 2018 года источники рассказывали изданию, что сообщения, которые они получали от Цукерберга, исчезали. Facebook объяснил это мерами безопасности.

В мессенджерах Telegram и Whatsapp у пользователей есть возможность удалять сообщения. В первом удаленное сообщение исчезает бесследно, во втором на месте удаленного сообщения остается упоминание о том, что сообщение было удалено.