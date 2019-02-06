Появились фото смартфона Samsung Galaxy S10e, который называют конкурентом iPhone Xr

Рекомендованная цена Samsung Galaxy S10e для европейской розницы – 750 евро.

Флагманская серия смартфонов Samsung Galaxy S10 кроме двух основных моделей (Galaxy S10 и S10+) будет включать еще и младшую относительно недорогую модель с плоским экраном (Galaxy S10e), которая выступит прямым конкурентом iPhone Xr.

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Источник опубликовал множество качественных компьютерных изображений, позволяющий полноценно рассмотреть дизайн Galaxy S10e, пишет itc.ua.

По предыдущим утечкам уже известно, что модель Galaxy S10e будет отличаться от своих старших собратьев плоским экраном (вместо изогнутого), боковым сканером отпечатков пальцев на правой грани (у Galaxy S10 и S10+ он будет встроен в экран), а также сдвоенной основной камерой (у Galaxy S10 и S10+ она тройная).

Хотя до презентации остается еще две недели внешность смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и S10e уже не является секретом и можно особо не сомневаться в том, что новые флагманы южнокорейского производителя будут выглядеть именно так.

Собственно, благодаря огромному количеству утечек к настоящему моменту известно о серии Galaxy S10 очень многое, включая цены и даты выхода.

Говоря о Galaxy S10e, этой модели приписывают дисплеем диагональю 5,8 дюйма, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумуляторную батарею емкостью 3100 мА·ч. Рекомендованная цена Samsung Galaxy S10e для европейской розницы – 750 евро.