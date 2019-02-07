Стало известно, когда Huawei представит новые флагманские смартфоны

В новой серии Huawei P30, скорее всего, будет три модели: доступная P30 Lite, и основные P30 и P30 Pro.

Польское подразделение Huawei, рассказывая о планах выпуска новых устройств, четко заявило, что линейка флагманских смартфонов Huawei P30 будет представлена на специальном мероприятии в Париже, запланированном на конец марта.

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Нынешняя линейка Huawei P20 тоже была анонсирована на презентации в Париже, то мероприятие состоялось 27 марта 2018 года. То есть, в этом году Huawei намерена анонсировать новый флагман премиальной серии Huawei P после выставки MWC, пишет itc.ua.

В новой серии Huawei P30, скорее всего, будет три модели: доступная P30 Lite, и основные P30 и P30 Pro. Как и в прошлом году, младшая модель должна выйти раньше флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, в конце этого или начале следующего месяца. Ей приписывают экран с каплевидным вырезом, более простую SoC Kirin 710 и тройную основную камеру с сенсорами 20 Мп, 16 Мп и 2 Мп.

О старших моделях серии Huawei P30 и P30 Pro за последнее время было много противоречивых слухов. Если же говорить о тех, что кажутся более правдоподобными, они должны получить SoC Kirin 980, крупные экраны OLED с каплевидным вырезом вместо обычного прямоугольного и подэкранный дактилоскопический датчик. Главной особенностью и сильной стороной новинок станет основная камера. Напомним, что нынешняя модель Huawei P20 Pro до сих пор занимает первое место рейтинга DxOMark, хотя с недавних пор она делит лидерство с Huawei Mate 20 Pro, вышедшим в октябре.

Новому Huawei P30 приписывают тройную камеру с основным датчиком Sony IMX600 (1/1,7 дюйма и разрешением 40 Мп), а P30 Pro — вертикальную четверную в двух блоках с основным 38-мегапиксельным датчиком Sony IMX607 (1/1,8 дюйма и 38 Мп) и модулем 3D ToF (Time of Flight).

Точная дата анонса Huawei P30 пока не называется.