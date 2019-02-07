Италия не допустит Huawei к запуску 5G - СМИ

Одной из причин стали опасения, что использование продукции Huawei и ZTE сделает сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

Италия запретит китайским компаниям Huawei Technologies и ZTE Corp участвовать в развертывании инфраструктуры 5G в стране.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на итальянскую прессу.

"Для этого итальянское правительство готово воспользоваться так называемыми золотыми полномочиями, которые позволяют выходить из уже подписанных контрактов без штрафных санкций", - говорится в статье.

Документы, приведенные источниками, говорят о "сильном давлении" со стороны Соединенных Штатов в этом вопросе.

Отмечается, что ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, Чехия наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) - за опасения, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые позволяют китайским спецслужбам иметь доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые "могут быть использованы для получения наших секретов".