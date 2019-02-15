Vodafone намерен улучшить 3G и 4G в Харькове

Партнером данного проекта выступил один из мировых лидеров в разработке телеком-оборудования - китайская компания Huawei.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, начала пилотный проект в Харькове по тестированию новейших технологий на собственной сети с целью увеличения скорости передачи данных и расширения емкости 3G и 4G связи.

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Как сообщили в пресс-службе компании, партнером данного проекта, который получил название «Золотой кластер», выступил один из мировых лидеров в разработке телеком-оборудования - китайская компания Huawei, с которой оператор уже сотрудничал в 2018 году в рамках оптимизации и модернизации сетей 2G и 3G.

Согласно сообщению, в рамках проекта оператор также планирует за счет включения дополнительного функционала на сети сократить энергопотребление на сетях третьего поколения.

"Для проекта с "Vodafone Украина" мы предоставили новейшие технологические решения как по оборудованию, так и по программному обеспечению для сетей 3G и 4G. Уверены, что в рамках этого проекта мы сможем выбрать оптимальные решения будущего развития сети для компании, с которой нас связывают 18 лет сотрудничества", – цитирует пресс-служба директора "Хуавей Украина" Ма Ци.

В сообщении отмечается, что итоги тестов будут подведены в июне.

По данным пресс-службы, по результатам третьего квартала 2018 года компания отметила двукратный рост потребления услуг передачи данных по сравнению с прошлым годом, а количество 4G пользователей за этот период возросло на 75,3%.

Как сообщал УНИАН, Vodafone в третьем квартале 2018 года отчитался о сокращении прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,4% - до 393 млн грн за счет увеличения затрат на амортизацию вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.

«Vodafonе Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450.