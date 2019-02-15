«Киевстар» закрывает ряд тарифов

Если абонент не изменит свой тариф самостоятельно, автоматическая замена произойдет в один из дней в период с 21 февраля по 15 апреля на предложенный оператором тариф.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» сообщил о прекращении действия в период с 21 февраля по 15 апреля некоторых устаревших тарифных планов для абонентов.

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«Каждому абоненту будет предложен альтернативный тарифный план из действующей линейки с улучшениями условий и большим объемом услуг. В действующих тарифных планах предоставляется больше минут для звонков на некоторые популярные направления, больше мегабайт мобильного интернета, больше дополнительных услуг», - сказано на сайте оператора.

В частности, начиная с 22 февраля, «Киевстар» прекратит предоставлять абонентам следующие интернет-пакеты: «Поиск», «Общение», «Развлечения», «Безлимитный Интернет», «Интернет 1000», «Свободный Интернет».

Также сообщается, что у абонентов будет возможность ознакомиться с предложенным пакетом услуг, и в случае, если по каким-либо причинам абоненту не подойдут данные тарифные планы, он сможет выбрать любой другой действующий и перейти на новые условия обслуживания.

В сообщении уточняется, что если абонент не изменит свой тариф самостоятельно, то автоматическая замена произойдет в один из дней в период с 21 февраля по 15 апреля на предложенный оператором тариф, при этом даже после автоматического подключения предложенного оператором тарифа, абонент может изменить его бесплатно на любой другой из доступных.

«При автоматической замене тарифного плана, в случае если абонент раньше получал полный пакет услуг по условиям предыдущего тарифа, он получит полный объем услуг с новым тарифом. Дата следующей оплаты останется без изменений», - сказано на сайте.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Услугами оператора пользуются около 26 млн абонентов.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ, Нью-Йорк и Euronext, Амстердам.