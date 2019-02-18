СМИ рассказали о новинках Apple: какими будут iPhone 2019 года

Компания выпустит в этом году три новых модели iPhone. Также Apple наконец выпустит обновлённые версии iPod touch и iPad mini.

Компания Apple выпустит в этом году три новых модели iPhone. При этом одна из них получит тройную камеру.

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Соответствующей информацией поделился аналитик Минг-Чи Куо, чьи утечки в последствии зачастую подтверждаются, пишет itc.ua.

По данным Минг-Чи Куо, устройства сохранят такие же размеры дисплеев, как и устройства предыдущего года. Вырезы в дисплеях также останутся неизменными. При этом наследник более доступной версии iPhone Xr и далее будет использовать LCD дисплей, а не OLED. Что касается модернизаций, то аналитик заявляет об использовании усовершенствованной системы биометрической идентификации Face ID, корпуса из матового стекла и сверхширокополосного приемника для навигации внутри помещений.

Кроме того, новинки получат улучшенную батарею и двустороннюю беспроводную зарядку, что позволит смартфону подзаряжать аккумуляторы других гаджетов. По словам Минг-Чи Куо, в первой половине 2019 года Apple наконец выведет на рынок наушники AirPods с беспроводной зарядкой и беспроводное зарядное устройство AirPower.

Но Apple продолжит и далее использовать собственный разъём Lightning для проводной зарядки и передачи данных и не станет переходить на универсального стандарта USB-C, который обеспечивает более быстрый процесс зарядки.

Минг-Чи Куо также подтверждает слухи о том, что Apple наконец выпустит обновлённые версии iPod touch и iPad mini. Кроме того, компания выпустит два планшета iPad с 10,2-дюймовыми дисплеями вместо 9,7-дюймовых предыдущих моделей. Таким образом, по размерам обычные iPad станут ближе к iPad Pro.