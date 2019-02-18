В Сети появилось первое видео новых смартфонов Samsung

Обзор примечателен тем, что на видео показаны рабочие устройства, а не муляжи.

Флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S10 уже неоднократно появлялись на различных фотографиях и в видеороликах, но следующий обзор примечателен тем, что это первый живой мини-обзор базовой модели Galaxy S10 и старшей версии Galaxy S10+, причем здесь показаны рабочие устройства, а не муляжи.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Автор ролика выделяет три главные отличительные особенности нового поколения смартфонов Samsung Galaxy S10. Первое, на чем останавливается автор видео, - это крайне тонкие рамки, фронтальная камера (одинарная у S10 и двойная у S10+), врезанная прямо в рабочую часть экрана Infinity O и тройная горизонтальная основная камера на задней панели, которая позволит делать фотографии с очень широким углом обзора благодаря дополнительному третьему фотомодулю со сверхширокоугольным объективом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующая особенность - подэкранный сканер отпечатков пальцев, работу которого можно видеть на видео (момент начинается с 1:36).

"Последняя особенность, о которой мы уже слышали не раз — это возможность использовать Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ в качестве внешнего аккумулятора для зарядки других совместимых гаджетов беспроводным путем. Собственно, на видео показана возможность подзарядки с помощью Samsung Galaxy S10 смартфона iPhone и новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds, которые будут представлены вместе со смартфонами Galaxy S10", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, презентация Samsung Galaxy S10 пройдет уже послезавтра, 20 февраля.