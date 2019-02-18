Apple в этом году выпустит новый 16-дюймовый MacBook Pro и 6K-дисплей - СМИ

По данным аналитика, новый монитор Apple получит экран диагональю 31,6 дюйма с разрешением 6K.

Компания Apple в этом году представит ПК Apple Mac Pro с модульной конструкцией, «совершенной новый» мобильный ПК MacBook Pro, а также собственный монитор с разрешением 6K, который ознаменует возвращение компании на рынок профессиональных дисплеев.

Читайте такжеВ сети появилось первое видео новых смартфонов Samsung

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

Куо подтверждает слухи о возвращении Apple на рынок профессиональных мониторов. Напомним, Apple ушла с рынка в 2016 году, когда прекратила выпуск своего последнего внешнего монитора Thunderbolt Display, 2016 году. С тех пор пользователям компьютеров Mac компания Apple рекомендует мониторы LG UltraFine 5K.

По данным аналитика, новый монитор Apple получит экран диагональю 31,6 дюйма с разрешением 6K и некой технологией подсветки Mini LED.

Также Куо убежден, что в этом году Apple явит миру «совершенной новый» ноутбук MacBook Pro, который получит огромный экран диагональю от 16 до 16,5 дюйма. То есть, речь идет о потенциальном самом большом ноутбуке Apple с момента прекращения продаж 17-дюймовой модели в 2012 году.

Также аналитик упомянул доступность 32 ГБ оперативной памяти для 13-дюймовой модели MacBook Pro. Сейчас такой объем памяти доступен только для 15-дюймовый MacBook Pro.

Как сообщал УНИАН, в своей недавней исследовательской записке аналитик Мин-Чи Куо также рассказал о том, каким будет следующее поколение смартфонов iPhone.