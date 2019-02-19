Huawei назвала дату презентации новых флагманских смартфонов

Посвященное этому событию мероприятие пройдет в Париже 26 марта.

Компания Huawei объявила точную дату презентации линейки флагманских смартфонов Huawei P30.

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Посвященное этому событию мероприятие пройдет в Париже 26 марта, сообщает itc.ua.

Напомним, слухи приписывали Huawei P30 камеру с десятикратным зумом. Вполне вероятно, что десятикратный зум предложит только старшая модель P30 Pro, а обычная P30, стоящая на ступеньку ниже, ограничится, например, пятикратным зумом.

Также старшей модели P30 Pro приписывают времяпролетную камеру ToF, которая сейчас все чаще берется на вооружение производителями, для трехмерного сканирования, а также функций дополненной и виртуальной реальности.

Ранее известный инсайдер Бен Гескин заявил, что все показанные ранее рендеры камерофона Huawei P30 Pro являются подделками, а его настоящий дизайн до сих пор держится в секрете.