В новой версии Android может исчезнуть кнопка "Назад"

Google может отказаться от опции, предлагающей возможность вернуться к старому способу навигации с использованием трёх кнопок и просмотра ранее открытых приложений.

Система управления жестами в мобильной ОС Android Pie временами может казаться неуклюжей из-за смеси новых концепций с пережитками прошлого. Но в Google планируют исправить ситуацию и восстановить логичность управления.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Так, в ранних сборках новой версии ОС Android Q представлена переработанная система навигации. Вместо того, чтобы возвращаться назад с помощью выделенной кнопки, предлагается провести пальцем влево по "пилюле" навигации. Также предлагается изменить способ переключения между приложениями. Для плавного перехода между открытыми приложениями предстоит провести пальцем вправо", - говорится в сообщении.

Эта же сборка намекает, что Google может отказаться от опции, предлагающей возможность вернуться к старому способу навигации с использованием трёх кнопок и просмотра ранее открытых приложений. Вероятно, тем пользователям, которые предпочитают старый способ навигации, предстоит просто смириться с неизбежными переменами. Хотя нельзя исключать, что до выхода финальной версии Android Q в Google могут ещё переработать эти нововведения.

Подчеркивается, что в Android Q планируется внедрить и ряд других новых функций. Среди них упоминаются распознавание лиц, повышенная безопасность, даунгрейд приложений, более широкая настройка интерфейса.