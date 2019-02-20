С начала года количество абонентов телекоммуникационной связи сократилось на 14% в городах и 20% - в селах.

В Украине начали массово отказываться от стационарных телефонов.

Об этом говорится в сюжете "ТСН.Утро".

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Так, согласно данным Государственной службы статистики, с начала года количество абонентов телекоммуникационной связи сократилось на 14% в городах и 20% - в селах.

Сейчас домашний телефон имеют 5,5 миллионов украинских семей в городах и 660 тысяч в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), повысила тарифы на фиксированную телефонную связь в Украине с 1 января 2019 года.