Госстат подсчитал, сколько украинцев подключено к интернету

В Украине на начало года 26 млн абонентов подключено к интернету.

В Украине по состоянию на 1 января 2019 года 26,07 млн абонентов имеют доступ к интернету, сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

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В частности, из них 20,02 млн подключены по беспроводному интернету, 5,29 млн подключены к фиксированному интернету.

Также сообщается, что на начало года количество абонентов мобильной связи достигло 53,93 млн человек, а кабельного телевидения – 2,2 млн абонентов.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года в Украине насчитывалось 23,6 млн пользователей интернета.