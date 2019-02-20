Samsung представил первый в мире смартфон со сгибающимся экраном (видео)

Диагональ экрана смартфона в разложенном виде - 7,3 дюйма, аппарат может складываться в компактное устройство (диагональ 4,6 дюйма).

Компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy Fold, который оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display.

Презентация новинок южнокорейской компании проходит в Сан-Франциско, передает РБК.

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Диагональ экрана смартфона в разложенном виде - 7,3 дюйма, аппарат может складываться в компактное устройство (диагональ 4,6 дюйма). В разложенном состоянии экран представляет единую поверхность.

Для реализации своей идеи Samsung создала новый полимерный слой и разработала экран, который почти вдвое тоньше экранов обычных смартфонов. Внутренний экран Fold способен складываться пополам. Первый прототип гибкого экрана Samsung появился еще в 2011 году.

В сложенном состоянии на фронтальной панели телефона есть сенсорный экран (cover display), с помощью которого можно совершать вызовы, отвечать на текстовые сообщения, пользоваться приложениями.

Устройство позволяет держать открытыми до трех активных приложений одновременно для работы, для игр или публикации контента. Когда требуется одновременная работа с несколькими приложениями или необходимо увеличить изображение (для просмотра презентаций, электронных журналов, фильмов или контента дополненной реальности) - можно раскрыть устройство и получить планшет.

Видео: Samsung

У Galaxy Fold также есть сканер отпечатков пальцев, его разместили на торце корпуса, где обычно находится большой палец пользователя. Кроме того, у смартфона шесть камер, три из которых расположены на задней панели телефона, две - на внутренней стороне, еще одна - на лицевой. Их разрешение варьируется от 8 до 16 Мп. Разработчики обещают, что это позволит использовать несколько приложений во время видеовызовов.

Новинка получила 12 Гб оперативной и 256 Гб, 512 Гб или 1 Тб встроенной памяти в разных комплектациях. В Galaxy Fold установлена специально разработанная сложная система питания с двумя аккумуляторами. Смартфон способен подзаряжаться и одновременно подзаряжать другие мобильные устройства благодаря технологии беспроводной обратной зарядки.

Galaxy Fold представлен в четырех цветовых вариантах - Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue. В США новинка будет стоить $1,98 тыс.

Как отметил президент и главный исполнительный директор Samsung Донг Джин Ко во время презентации, выпуск модели Galaxy Fold доказывает, что развитие смартфонов еще не закончено, а инновации в этой сфере возможны.

Видео: Samsung Ukraine

Технологию, позволяющую создать подобное устройство, компания демонстрировала в ноябре на конференции для разработчиков Samsung Development Conference. Устройство имело два экрана - небольшой внешний, который виден пользователю в сложенном состоянии, и основной - раскладывающийся.

Ранее УНИАН сообщал, что складной смартфон от Samsung, презентация которого ожидается 20 февраля, появился на официальной видеопрезентации, которая была опубликована вьетнамским отделением Samsung, но вскоре ее удалили.