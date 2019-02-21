Bloomberg: Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac

Это позволит разработчикам создавать одно приложение для всех платформ, которое будет работать на iPhone, iPad и Mac.

По данным издания Bloomberg, к 2021 году Apple планирует объединить приложения для iOS и macOS.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Это позволит разработчикам создавать одно приложение для всех платформ, которое будет работать на iPhone, iPad и Mac. По слухам, проект носит кодовое название Marzipan (о нем мы впервые услышали еще в 2017 году), он позволяет переносить приложения с iOS на macOS. Результаты его работы впервые показали на прошлогодней конференции WWDC, когда адаптированные приложения "Дом", "Акции", "Новости" и "Диктофон" были добавлены в macOS Mojave", - говорится в сообщении.

Сообщается, что объединение будет происходить поэтапно. Благодаря новому SDK разработчики смогут перенести свои приложения для iPad на Mac уже в этом году. Для iPhone набор средств разработки появится только в следующем году. Соответствующие инструменты могут быть представлены на WWDC 2019.

"План Apple очень похож на то, что пытается сделать Microsoft с универсальной платформой Windows (UWP). Софтверный гигант несколько лет назад начал продвигать идею единых универсальных приложений для смартфонов, планшетов и компьютеров с ОС Windows. В 2017 году Microsoft отказалась от дальнейшей разработки мобильной системы Windows Phone, тем самым обрекла свою идею на провал. Однако Apple, в отличие от Windows, не намерена объединять iOS и macOS. Универсальные приложения Microsoft всё ещё существуют, но теперь компания подталкивает разработчиков к переносу своих десктопных программ в Microsoft Store, вместо создания единых приложений для Xbox One, HoloLens, ПК и планшетных компьютеров", - отмечает издание.

Apple ещё не объявила дату проведения WWDC 2019, однако, как утверждает MacRumors, конференция для разработчиков Apple пройдёт с 3 по 7 июня. Ожидается, что на ней будет представлена iOS 13 с тёмным режимом и новым домашним экраном для iPad. Bloomberg также не исключает, что Apple может провести предварительную презентацию обновлённого Mac Pro.