lifecell увеличил убыток в 3 раза и потерял часть абонентов

Оператор в 2018 году увеличил чистый убыток до 1,3 млрд грн.

Украинский оператор мобильной связи lifecell в 2018 году получил чистый убыток в размере 1,3 млрд грн, тогда как в 2017 году чистый убыток составил 503,6 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, в 2018 году доход lifecell увеличился на 8% за год — до 5,27 миллиарда гривен по сравнению с 4,88 миллиарда гривен в 2017 году.

Отмечается, что такой рост объясняется увеличением прибыли от использования мобильного интернета - с ростом количества пользователей 4.5G потребление трафика в сети постоянно растет.

Также сообщается, что показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в 2018 году повысился на 108,2% - до 2,76 миллиарда гривен с 1,33 миллиарда гривен в 2017 году.

При этом маржа EBITDA за год выросла на 25,2 процентных пункта - до 52,4% по сравнению с 27,2% в 2017 году.

«Такие показатели были достигнуты благодаря эффективному контролю затрат и положительному влиянию от применения новых стандартов IFRS. Также в четвертом квартале lifecell начал капитализировать расходы за использование радиочастот в соответствии с IFRS16, а общее воздействие, включая ретроспективные корректировки за предыдущие кварталы 2018 года, было отражено в четвертом квартале 2018 года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что активная 3-месячная абонентская база lifecell в 2018 году уменьшилась на 8,8% - до 7,3 миллиона с 8 миллионов в 2017 году, что объясняется снижением количества пользователей нескольких SIM-карт.

При этом проникновение 4.5G продолжало расти, в результате чего увеличилась активная 3-месячная абонентская база 4.5G-пользователей - 33% от всей абонентской базы lifecell на конец четвертого квартала 2018 года.

В то же время, общая активная 3-месячная абонентская база 3G и 4.5G-пользователей достигла 4 миллионов, а среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 128% по сравнению с предыдущим годом в основном благодаря увеличению потребления трафика 4.5G-пользователями.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) украинской компании по итогам 2018 года вырос на 20,1% и составил 57,3 грн по сравнению с 47,7 грн в 2017 году.

При этом показатель 12-месячного активного MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) вырос на 12%, а в четвертом квартале 2018 года он увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Также отмечается, что за год капитальные инвестиции выросли на 203,1% - до 4,032 миллиарда гривен против 1,330 миллиарда гривен в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи lifecell в 2017 году получил чистый убыток в размере 503,6 млн грн по сравнению с чистой прибылью в размере 928,3 млрд грн в 2016 году.

Справка УНИАН. lifecell — украинский диджитал-оператор, предоставляющий услуги связи и мобильного Интернета. 100% акций оператора принадлежит Turkcell — турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг.